Курс валют НБУ на 10 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 10 марта 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 9 марта, остается стабильным на уровне 29.25 за 1 доллар.

Евро не изменился, и его курс составил 33.17 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.64 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов не изменился и составил 39.74 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка не изменился и составил 31.81 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого не изменился и остается на уровне 7.30 за 1 польский злотый.