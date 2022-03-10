Курс валют НБУ на 10 марта

Курс валют НБУ на 10 марта
Фото: Pixabay

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 10 марта 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 9 марта, остается стабильным на уровне 29.25 за 1 доллар.

Евро не изменился, и его курс составил 33.17 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.64 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов не изменился и составил 39.74 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка не изменился и составил 31.81 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого не изменился и остается на уровне 7.30 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 29.254900
EUR Евро 33.170700
RUB Рубль 0.364480
GBP Фунт стерлингов 39.744200
CHF Швейцарский франк 31.807400
PLN Польский злотый 7.296000
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