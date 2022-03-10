Курс валют НБУ на 10 марта
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 10 марта 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 9 марта, остается стабильным на уровне 29.25 за 1 доллар.
Евро не изменился, и его курс составил 33.17 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.64 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов не изменился и составил 39.74 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка не изменился и составил 31.81 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого не изменился и остается на уровне 7.30 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|29.254900
|EUR
|Евро
|33.170700
|RUB
|Рубль
|0.364480
|GBP
|Фунт стерлингов
|39.744200
|CHF
|Швейцарский франк
|31.807400
|PLN
|Польский злотый
|7.296000