Маркарова: за время войны Россию покинули 100 американских компаний-гигантов

За две недели российские рынки покинули около 100 американских компаний-гигантов. Посол Украины в США Оксана Маркарова поблагодарила их за демонстрацию морального лидерства, сообщает РБК-Украина.

По словам дипломата, решение о полном прекращении дальнейших инвестиций, закрытии или выходе с российского рынка приняли такие гиганты, как Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford , Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks и многие другие.

"Каждое решение компаний покинуть рынок страны-террориста, развязавшей захватническую войну и совершающей военные преступления в Украине ежедневно, является победой принципов и убеждений над жадностью. Спасибо этим компаниям за выбор стороны добра, за нежелание запятнать свою репутацию кровью невинных украинцев, за поддержку Украины" , - написала она.

Ранее мы сообщали, что Philip Morris International останавливает инвестиции и сворачивает производство в России.

Также мы писали, что Shopify приостановила операции в России в ответ на вторжение в Украину.