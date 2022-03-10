Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в РФ

Крупнейшие китайские производители смартфонов сокращают поставки в Россию из-за обвала рубля и западных санкций. Поставки ведущих китайских производителей смартфонов Xiaomi, Oppo и Huawei упали как минимум наполовину с начала войны России против Украины, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Xiaomi и Huawei не дали комментариев. Компания Oppo была недоступна для комментариев.