Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в РФ
Крупнейшие китайские производители смартфонов сокращают поставки в Россию из-за обвала рубля и западных санкций. Поставки ведущих китайских производителей смартфонов Xiaomi, Oppo и Huawei упали как минимум наполовину с начала войны России против Украины, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Xiaomi и Huawei не дали комментариев. Компания Oppo была недоступна для комментариев.
"Открыто объявлять о приостановке продаж на российском рынке, как Apple и Samsung, политически чувствительно. Но с точки зрения бизнеса, имеет смысл стоять в стороне и наблюдать, что будет дальше", - заявил один из бывших руководителей Xiaomi.