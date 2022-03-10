Цены на нефть растут после резкого снижения накануне

Цены на нефть растут утром в четверг, постепенно восстанавливаюсь после резкого падения накануне из-за сообщений о потенциальном увеличении предложения, сообщает Интерфакс-Украина.

США, запретившие в начале недели импортировать российскую нефть, призывают других нефтепроизводителей активно наращивать добычу для компенсации недостающего предложения на рынке. По сообщениям западных СМИ, правительство Ирака сообщило, что готово увеличивать поставки, если об этом попросит ОПЕК+. Позднее Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил журналистов, что ОАЭ также готовы поддержать более существенное наращивание добычи в рамках ОПЕК+.

Кроме того, государства-участники Международного энергетического агентства на прошлой неделе продали чуть более 60 млн баррелей нефти из резервов для компенсации перебоев в поставках из-за военного конфликта в Украине. МЭА назвало эту меру "первоначальной реакцией" и сообщило, что его участники могут продать еще больше нефти, если потребуется.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 (киевское время) в четверг составляет $114,53 за баррель, что на $3,39 (3,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $16,84 (13,2%), до $111,14 за баррель. Падение стало худшим с апреля 2020 года, когда на рынок оказывала давление пандемия COVID-19.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,76 за баррель, что на $2,06 (1,9%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на $15 (12,1%), что стало максимумом с ноября, до $108,7 за баррель.

Между тем нефтяные котировки в начале недели достигли рекордных значений с лета 2008 года. Brent обновила максимум в $139 за баррель, WTI - превысила $130 за баррель.

Цены на нефть также продолжили расти после того, как США официально отказались от импорта российского топлива. Правительство Великобритании сделало заявление о снижении до минимума поставок энергоресурсов из РФ к концу года, а в ЕС принял план по избавлению от энергетической зависимости от страны.

Если западные союзники Вашингтона поддержат решение о полном запрете российского импорта энергоресурсов, это может привести к созданию "дыры на рынке в объеме 4,3 млн б/с, которую нельзя будет быстро закрыть другими источниками поставок", отметили аналитики Rystad Energy.