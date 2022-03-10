Связь, деньги, документы: что нужно знать в условиях войны

Из-за войны России против Украины для граждан нашей страны введены новые правила. В частности, мобильные операторы запустили национальный роуминг, позволяющий всегда оставаться на связи. Также украинцы теперь должны всегда иметь при себе документы, а при выезде за границу НБУ рекомендует не вывозить наличную гривну из страны, пишет Ирина Гамерская, РБК-Украина.

Подробнее о ситуации в Украине в условиях войны – в материале.

Национальный роуминг

Мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell запустили национальный роуминг в Украине. Теперь украинцы могут свободно переключаться с одной сети на другую без доплат и смены сим-карт.

Для того, чтобы переключиться с одного оператора на другой, необходимо отключить в настройках телефона автоматический выбор сети, а затем вручную выбрать доступного оператора. После этого нужно будет сделать пробный звонок или же отправить СМС-сообщение.

Такая услуга позволит украинцам оставаться на связи, в случае, если какой-то из операторов перестанет работать.

Деньги

Украинцам рекомендуют не снимать деньги с банковских карт и пользоваться безналичным расчетом. Кроме того, НБУ просит граждан, выезжающих за границу, не вывозить наличную гривну. За рубежом также есть возможность оплаты товаров и услуг банковскими картами. В связи с этим, Нацбанк рекомендует положить наличные на карту перед выездом. Сделать это можно в отделении банка или через терминалы самообслуживания и банкоматы с функцией приема наличных денег.

Кроме того, с 8 марта Нацбанк разрешил военным открывать счета в банках на основе военного билета, а украинцы, которые проживают на находящихся под угрозой оккупации территориях могут снимать деньги без ограничений.

Документы

В условиях военного положения граждане Украины всегда должны иметь при себе документы. При передвижении по городу или же между областями на блокпостах украинцев могут остановить для проверки документов.

Стоит отметить, что из-за войны в Украине не все документы отображаются в приложении "Дія". Это связано с тем, что для обеспечения безопасности данных СБУ отключает все госреестры до стабилизации ситуации в Украине.