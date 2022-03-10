Из РФ с начала войны выехало по меньшей мере 150 журналистов

Из России в срочном порядке выехало по меньшей мере 150 журналистов после начала полномасштабной войны против Украины. Главной причиной выезда работников медиа - введение в России военной цензуры. ﻿Об этом, со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Во многих СМИ уехала значительная часть журналистов – почти вся московская редакция "Медузы" (около 20 человек). Также из страны выехали журналисты "Дождя", "Эха Москвы", "Новой Газеты".

Кроме того, в России временно прекратила работу российская служба BBC. Теперь ее журналисты будут работать из-за границы.

Отметим, 4 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому работникам СМИ грозит 15 лет лишения свободы, если они опубликуют информацию о вторжении в Украину, которая противоречит заявлениям официальных органов.