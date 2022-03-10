Шмыгаль: в "Дії" появится временное удостоверение "еДокумент"
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в приложении "Дія" появится новое временное цифровое удостоверение "еДокумент", сообщает Интерфакс-Украина.
"Война застала украинцев неожиданно, многие остались без документов. Поэтому в "Дії" также появится новое временное цифровое удостоверение "еДокумент", – сказал Шмыгаль в своем обращении в среду вечером.
По словам премьера, документ будет содержать паспортные данные, ИНН, а также, по возможности, фото.
"Его будут признавать органы государственной власти, нацполиция, военные на блокпостах. "еДокумент" автоматически будет доступен всем пользователям "Дії", – подчеркнул Шмыгаль.