Дія начнет принимать заявки на возмещение ущерба за поврежденное жилье

Кабмин анонсировал новые услуги в "Діє", которые направлены на тех, кто лишился жилья и документов. Выплата возмещений начнется после окончания войны с Россией, сообщает UBR.

Приложение "Дія" примерно через неделю начнет принимать заявки от владельцев разрушенного или поврежденного в результате военных действий жилья.

При этом возмещение можно будет получить после окончания войны в рамках созданного Фонда восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры.

"Каждый, кто остался без крова. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантами, сможет оставить заявку на возмещение в "Дії". И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг", – сказал Шмыгаль.

Кроме того, в приложении появится временное цифровое удостоверение для украинцев, которые остались без документов. Такое удостоверение будет содержать паспортные данные и ИИН, его будут признавать все государственные органы.

Документ будет доступен всем пользователям сервиса "Дія".