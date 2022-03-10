Верещук: Открываются гуманитарные коридоры для эвакуации населения

На пятнадцатый день войны России против Украины с 09:00 открываются гуманитарные коридоры для эвакуации населения из ряда городов. Названы маршруты, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила вице-премьер министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

Маршруты

По ее словам, сегодня будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям в Сумской области:

Сумы-Полтава: Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

Тростянец-Полтава: Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

Краснополье-Полтава: Краснополье - Верхняя Сыроватка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны – Полтава.

Эвакуация осуществляется автобусами, возможно движение в колонне частным автотранспортом.

Также эвакуация проводится маршрутами:

Изюм - Лозовая

Мариуполь - Запорожье

Волноваха - Покровск

Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель-Киев

Эвакуация будет проводиться автобусами.