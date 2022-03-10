Верещук: Открываются гуманитарные коридоры для эвакуации населения
На пятнадцатый день войны России против Украины с 09:00 открываются гуманитарные коридоры для эвакуации населения из ряда городов. Названы маршруты, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщила вице-премьер министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.
Маршруты
По ее словам, сегодня будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям в Сумской области:
- Сумы-Полтава: Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава
- Тростянец-Полтава: Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава
- Краснополье-Полтава: Краснополье - Верхняя Сыроватка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны – Полтава.
Эвакуация осуществляется автобусами, возможно движение в колонне частным автотранспортом.
Также эвакуация проводится маршрутами:
- Изюм - Лозовая
- Мариуполь - Запорожье
- Волноваха - Покровск
- Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель-Киев
Эвакуация будет проводиться автобусами.