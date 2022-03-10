Верещук: в Приазовье без тепла остаются более 1 млн человек

В результате повреждения магистрального газопровода Донецк - Мариуполь на Приазовье без тепла остаются более 1 млн человек. Украинская сторона требует допустить ремонтную бригаду, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила вице-премьер министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

"С целью прекращения гуманитарной катастрофы для ликвидации повреждения на газовой магистрали Донецк - Мариуполь, где сейчас без тепла остались более 1 млн человек в Мариуполе, Бердянске и других городах, мы требуем допустить проезд спецтехники и ремонтной бригады" , - отметила Верещук.

Напомним, ранее Верещук назвала маршруты﻿, по которым 10 марта откроются гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из горячих точек.