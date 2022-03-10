Минобороны опубликовало оперативные данные по потерям войск РФ

Минобороны опубликовало оперативные данные по потерям войск РФ
Фото: Facebook

Министерство обороны Украины опубликовало оперативные данные о потерях личного состава и технике российской армии.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 12 000 человек,
  • танков ‒ 335,
  • боевых бронированных машин ‒ 1105,
  • артиллерийских систем – 123,
  • РСЗО - 56,
  • средства ПВО - 29,
  • самолетов – 49,
  • вертолетов – 81,
  • автомобильной техники - 526,
  • корабли /катера - 3,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics