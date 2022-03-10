Минобороны опубликовало оперативные данные по потерям войск РФ
Министерство обороны Украины опубликовало оперативные данные о потерях личного состава и технике российской армии.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 12 000 человек,
- танков ‒ 335,
- боевых бронированных машин ‒ 1105,
- артиллерийских систем – 123,
- РСЗО - 56,
- средства ПВО - 29,
- самолетов – 49,
- вертолетов – 81,
- автомобильной техники - 526,
- корабли /катера - 3,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.