Seznam Zprávy: в Чехии могут приравнять Z-символ к нацистской свастике

В Чехии обговариваются возможный запрет использования символа Z, которым пользуются российские оккупанты, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, символ Z, используемый в российской пропаганде для поддержки войны в Украине, стал чаще появляться на чешских улицах и в соцсетях. В стране уже размышляют над тем, чтобы приравнять его к нацистской свастике, и следовательно — преследовать по закону.

В полиции и Министерстве внутренних дел страны подтвердили, что такие санкции могут ввести, но подчеркнули, что каждый случай будет рассматриваться отдельно.

В министерстве отметили, что использование символа Z может означать одобрение войны, являющееся преступлением против мира.