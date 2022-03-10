СБУ: РФ привлекает частные охранные фирмы к войне в Украине

В войне в Украине задействованы сотрудники частных охранных структур РФ. Об этом заявляют в Службе безопасности Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Россия привлекает частные охранные фирмы к войне с Украиной. Об этом говорит один из таких "частных охранников", попавший в плен к украинским силовикам", - говорится в сообщении СБУ.

По информации СБУ, пленный признался, что за $2 тыс. пошел работать в охранную фирму в Ростове и как гражданского его наняли доставлять груз, информацию о котором держали в секрете.