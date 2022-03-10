В Госпогранслужбе рассказали, какие мужчины могут уехать из Украины

В Украине действует ограничение на выезд за границу, касающееся мужчин призывного возраста. Вместе с тем есть три исключения, при которых мужчины все же могут покинуть территорию страны, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал помощник главы Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Действует ограничения в отношении граждан Украины, мужчин, в возрасте от 18 до 60 лет. Есть отдельные исключения, кого это не касается и кого пограничники пропускают" , - пояснил он.

В частности, пограничники пропускают для выезда за границу:

тех, кто имеет троих детей до 18 лет,

тех, кто не годен к военной службе и имеют соответствующие документы военно-врачебной комиссии,

тех, кто занимается лицами с инвалидностью.

"Таких людей мы пропускаем, остальные получают отказ в пересечении границы, и мы их возвращаем назад" , - добавил он.

Напомним, война России против Украины продолжается уже 15 день.

