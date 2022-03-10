Банки Украины ввели кредитные каникулы на время военного положения

После введения военного положения в Украине с 24 февраля большинство банков ввели кредитные каникулы для заемщиков. Однако кредитные каникулы - это отсрочка уплаты долга, а не его прощение, сообщает РБК-Украина.

ПриватБанк

ПриватБанк в условиях военного положения объявил с 1 марта по 1 июня 2022 года кредитные каникулы бизнес-клиентам. Это касается договоров, по которым не было просрочки или срок просрочки составляет не более 90 суток.

Клиенты смогут пользоваться "кредитным лимитом на счет", "Овердрафтом" (бланковый), кредитным лимитом "Предпринимательский" в пределах суммы долга на 24 февраля 2022 года.

Кроме того, ПриватБанк ввел кредитные каникулы для клиентов физических лиц по договорам рассрочки "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка". Каникулы будут действовать до 1 июня 2022 года.

Ощадбанк

Ощадбанк ввел кредитные каникулы для представителей микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ). Эта программа поддержки предпринимателей действует до 31 мая 2022 года. На период кредитных каникул отсрочены выплаты по телу кредитов и проценты.

В это время не будут применяться штрафные санкции за невыполнение или неполное выполнение действующих кредитных договоров. Кредитные каникулы для всех клиентов начнутся автоматически, для их введения не нужно обращаться в банк.

Райффайзен Банк

Райффайзен Банк ввел кредитные каникулы для всех физических лиц, частных предпринимателей и корпоративных клиентов до 31 марта 2022 года.

Все необходимые настройки банк делает автоматически, клиентам не нужно обращаться в отделение или в Информационный центр банка.

ОТП Банк

ОТП Банк ввел кредитные каникулы до 31 марта для всех без исключения кредитов крупным корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу и частным лицам. Срок погашения траншей и уплаты процентов переносится на 31 марта 2022 года.

Monobank

Monobank разрешил своим временные рамки для долга. Так называемые кредитные каникулы позволят отсрочить оплату тела долгового обязательства до 31 марта 2022 года за деньги, взятые до конца января и февраля, до 30 апреля за потраченные в марте. Те клиенты, которые до этой даты внесут обязательный платеж или полностью погасят долг, не будут оштрафованы со стороны банка и не заплатят лишних процентов.

Условия НБУ

Национальный банк разрешил банкам не учитывать неуплату по кредитам как просрочку в течение действия военного времени и 30 дней после этого, если неуплата связана с российской агрессией.

В то же время НБУ обращает внимание на то, что:

О кредитных каникулах нужно договориться непосредственно с банком. Однако, если заемщики имеют достаточный запас ресурсов, чтобы продолжать деятельность и обслуживать ссуды, следует в дальнейшем платить.

Кредитные каникулы - это отсрочка уплаты долга, а не его прощение. Кредитные каникулы – это только пауза, то есть отсрочка в расчетах клиента с банком во время военного положения в стране. Такой "перерыв" может касаться уплаты основной суммы кредита ("тела" кредита) или начисленных процентов.

Договоренность между банком и заемщиком является добровольной. Многие банки уже самостоятельно инициировали отсрочку оплаты по займам, эта информация доступна на их официальных сайтах. Если клиент чувствует, что из-за падения доходов "не тянет" кредит, следует обращаться в банк.

Кредитные каникулы не уменьшают сумму вашего долга. Опция кредитных каникул не уменьшает сумму долга. Возможность отсрочки уплаты основной суммы кредита либо начисленных процентов по кредиту зависит от предложений конкретного банка.