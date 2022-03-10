Британская разведка: Россия использует в войне термобарическое оружие

Минобороны России подтвердило, что применяет в Украине тяжелые огнеметные системы (ТОС-1А), которые используют термобарические ракеты, сообщает Укринформ.

Об этом говорят данные британской разведки.

В видеоролике британской разведки объясняется, что ТОС-1А – тяжелая огнеметная система залпового огня, использующая ракеты с термобарическими боеголовками. Она применялась русскими войсками в Афганистане и в Чечне.

Термобарическое оружие использует кислород из окружающего воздуха для создания высокотемпературного взрыва. Ее фугасное действие длится дольше, чем у обычного взрывчатого вещества.

Действие ТОС-1А разрушительно, говорится в видеоролике. Она может разрушить инфраструктуру, нанести значительный ущерб внутренним органам человека и вызвать резки ожоги, приводящие к смерти.

Термобарическое оружие не является незаконным, но его использование строго регулируется законом о вооруженных конфликтах.

«Она не может использоваться против военных целей, если это подвергает опасности гражданское население… На видео видно, что президент Путин использует ТОС-1А против Украины. Если президент Путин целенаправленно использует систему ТОС-1А против гражданского населения, это нелегально», - говорится в объяснении .

Как сообщалось, генеральный прокурор Германии Петер Франк начал расследование по подозрению в совершении военных преступлений российских военных в Украине - из-за применения кассетных бомб, нападений на жилые кварталы и гражданской инфраструктуры, газопровода, свалки ядерных отходов и ТЭС и т.д.