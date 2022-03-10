Федоров: YouTube отключил монетизацию для пользователей из России
YouTube отключил монетизацию для пользователей на территории России. Ограничения также будут касаться YouTube Premium и Music Premium, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"YouTube отключил монетизацию для пользователей из России. Введенные ограничения распространяются на подписки YouTube Premium и Music Premium, а также функции спонсорства, суперстикеров и суперчата", - написал Федоров.
Напомним, недавно в России заблокировали социальную сеть Twitter и видеохостинг YouTube. Также перестал работать сервис бронирования отелей Booking.
Также недавно видеохостинг YouTube удалил личный канал российского пропагандиста Владимира Соловьева.
Отметим, война РФ против Украины длится 15-й день.