ОГТСУ: оккупанты вторглись на объекты ГТС Украины

"Оператор ГТС Украины" заявил о попытках российских военных и вооруженных группировок т.н. "ЛНР" попасть на территорию компрессорных станций "Новопсков" (Луганская обл.) и "Купянск" (Харьковская обл.), а также осуществить вмешательство в работу объектов ГТС, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вмешательство в технологические процессы работы ГТС создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе, и может привести к технологической катастрофе в регионе", - заявил "Оператор НТС Украины" в четверг утром.

В связи с этим ОГТСУ требует, чтобы военные и вооруженные группировки немедленно покинули территории компрессорных станций и прекратили попытки влиять на работу ГТС.

О чрезвычайной ситуации и сложившейся угрозе ОГТСУ сообщил в правоохранительные органы, уполномоченные органы государственной власти, а также ПАО "Газпром", который выступает заказчиком услуги транспортировки газа по территории Украины в Европу.