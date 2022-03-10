Кремль: Кулеба и Лавров обсуждают встречу Зеленского с Путиным
Министры иностранных дел Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров на дипломатическом форуме в турецкой Анталье обсуждают возможность встречи украинского лидера Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.
"Киев постоянно выходит с предложениями о прямых переговорах Путина и Зеленского, сейчас этот вопрос обсуждается главой (российского — ред.") МИД", — сказал он.