Кремль: Кулеба и Лавров обсуждают встречу Зеленского с Путиным

Министры иностранных дел Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров на дипломатическом форуме в турецкой Анталье обсуждают возможность встречи украинского лидера Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.