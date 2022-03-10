Британия вводит санкции против ряда российских олигархов

Власти Великобритании вводят санкции в отношении российских предпринимателей Романа Абрамовича, Олега Дерипаски и еще пяти человек, сообщает Интерфакс-Украина.

В заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, говорится, что речь идет "о полном замораживании активов и запрете на поездки".

Под санкции также попали главный исполнительный директор компании ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, руководитель банка ВТБ Андрей Костин, президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, предприниматель Дмитрий Лебедев.