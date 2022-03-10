Кулеба: Стороны пока не смогли достичь решения по прекращению огня

В Турции завершились трехсторонние переговоры министров иностранных дел Украины, России и Турции по поводу войны РФ против Украины. Стороны не смогли достичь договоренностей по прекращению огня, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я прибыл с гуманитарной целью, чтобы выйти с этой встречи с решением организовать коридор из Мариуполя и в город. К сожалению, министр Лавров был не в том состоянии, чтобы взять на себя такие обязательства, но он свяжется с ответственными лицами по этому поводу" , - сказал Кулеба во время пресс-конференции.

"Мы также поднимали вопрос 24-часового прекращения огня, чтобы решить наиболее чувствительные гуманитарные задачи" , - сказал он. ﻿

Он отметил, что прогресса в этом не достигли, вероятно, по той причине, что в России по этому поводу решения принимают другие люди.

"Я услышал сегодня, что прекращение огня привязано к выполнению требований, которые выдвигает президент Путин, в адрес Украины. В связи с этим хочу подтвердить еще раз, что Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения, но пока их нет, мы будем самоотверженно защищать нашу землю и наших людей от российской агрессии" , - сказал глава МИД.﻿

Он выразил надежду, что формат, в котором состоялись эти переговоры, будет продолжен, если РФ готова к серьезному и предметному разговору.