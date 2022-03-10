НБУ обратился к странам с просьбой отключить российские карты "МИР"

Национальный банк Украины обратился к руководству центробанков Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Кыргызской Республики с просьбой прекратить какие-либо операции с платежными картами платежной системы "МИР" на территории этих стран, сообщает РБК-Украина.

Такое обращение обусловлено необходимостью усиления международного давления в финансовой сфере на страну-агрессора, пишет пресс-служба НБУ.

В частности речь идет о прекращении обслуживания карт "МИР" в сети банкоматов и POS-терминалов, а также невозможности их использования в сфере электронной коммерции и во время совершения P2P-переводов.

"Национальный банк стремится добиться максимального использования всех возможных вариантов санкций против российского финансового сектора. Финансирование вооруженной агрессии против Украины должно быть остановлено. Именно поэтому мы очень рассчитываем на поддержку наших инициатив международными партнерами" , - подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля.