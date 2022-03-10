Боррель заявил, что у ЕС заканчивается санкционный лимит в отношеннии Росси

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель считает, что ЕС практически достиг лимита касательно введения санкций против России. По его словам, это принятые меры повлияли на российскую экономику, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Боррель напомнил, что ЕС уже ввел пакет санкций против России после ее вторжения на территорию Украины. Последний из них был объявлен в среду.

"Эти санкции "плохо" влияют на российскую экономику" , - заявил дипломат.

Он добавил, что ЕС не может пойти на большее, поскольку многие страны импортируют газ и нефть из России, в связи с этим Евросоюз пока не может объявить эмбарго, как это сделали США.