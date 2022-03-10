Bloomberg: Еврооблигации Украины подорожали на 20-40% за последние пять дней

Еврооблигации Украины подорожали на 20-40% за последние пять дней, сообщает UBR.

Только 9 марта стоимость долларовых евробондов выросла на 4,5-10%. Курс ВВП-варрантов вырос на 7,5% и теперь составляет около 22,8% от номинала.

Стоимость долларовых еврооблигаций Украины 9 марта поднялась еще на 4,5-10%. В целом с 4 марта подорожание составило 20-43%.

Цена на самые короткие бумаги с погашением в сентябре 2022 года на конец 9 марта составляла 45,4% номинала. Показатель соответствует доходности к погашению 270,9% годовых. В конце прошлой недели ставка достигала 362,4%, свидетельствует информация Bloomberg.

Одновременно еврооблигации с погашением в 2023 году котировались по ставке 86,4% годовых, в 2024-м – 68,5% годовых, в 2025-м – 50,6% и в 2026-м – 43,8%.

Ставки по бумагам с погашением в 2027-2028 годах снизились до 39-40%. В минувшую пятницу показатель достигал 49-51%. По более "длинным" бумагам с погашением в 2029-2031 годах ставки составили 32,6-28,1%. Тогда как их цена была равна 30% номинала против 21,8% в конце прошлом недели.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 46%, в 2030-м – 26,2%.

Курс ВВП-варрантов вырос на 7,5%, а с 4 марта – на 54,5% и теперь составляет около 22,8% от номинала.

Напомним, Международный валютный фонд одобрил экстренную финансовую поддержку Украины в размере $1,4 млрд (SDR1005,9 млн) для смягчения экономических последствий войны.