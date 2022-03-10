Ермак о новом договоре безопасности: Будет документ для защиты Украины на века

Украина будет добиваться реальных, юридически закрепленных гарантий в системе безопасности, которую должны построить страны мира, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Что касается внеблоковости. Давайте смотреть на реалии. Мы сегодня вне всяких блоков. Но нам сегодня важно говорить не об этом, а о том, что системы европейской безопасности не существует. После начала войны это очевидно. Системы мировой безопасности не существует …Ее надо строить – с нуля.

И, безусловно, нас в первую очередь интересует строительство этой системы мировой безопасности, в которой Украина будет иметь определенные реальные, юридически закрепленные гарантии.

У нас есть опыт Будапешта. Такой уж трагический, кровью наших людей проплаченный опыт. И потому сегодня мы не согласимся ни на какие разговоры. Мы будем говорить только о действительно многовекторной, с участием многих стран, системе международной безопасности Украины."

Ермак отметил, что президент Зеленский проводит каждый день по меньшей мере по 10 телефонных разговоров, с некоторыми лидерами разговаривает каждый день по несколько раз.

Сам глава ОПУ разговаривает с помощником президента США по вопросам нацбезопасности г-ном Саливаном и с советниками других президентов по много раз в день. По словам Ермака, в этих переговорах выстраиваются отношения, которых не было еще в начале этой войны.

"Будет выбрана лучшая из существующих моделей, которая даст нам полную гарантию безопасности. Поверьте, что сегодня, несмотря на тяжелую ситуацию, работают лучшие специалисты и в Офисе президента, и вне Офиса. Мы возьмем лучший мировой опыт, никто не будет на бегу что-то делать.

Это будет основополагающий документ, который мы пишем с партнерами. Мы понимаем, что, если он появится, он будет не на десятилетия. Он должен защитить Украину на столетия".