Лавров: Россия не нападала на Украину

Россия не планирует нападать на другие страны, и на Украину Россия также не нападала, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"На другие страны мы (Россия - ред) нападать не планируем, и на Украину мы не нападали. На Украине мы просто объяснили многократно. Наступила ситуация, которая создает прямые угрозы РФ. Вопреки нашим многолетним напоминаниям, призывам, предложениям, нас никто не слушал" , - заявил он.