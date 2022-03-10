Лавров подтвердил, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что бомбардировка больницы и роддома в Мариуполе была сознательным и целенаправленным решением армии РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом он завил на пресс-конференции в Анталии, после переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Лавров подчеркнул, что считает это роддом военной целью.

"Несколько дней назад на заседании Совбеза ООН были предоставлены факты российской делегацией о том, что этот роддом давно захвачен батальоном Азов и другими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер, и вообще весь персонал. Это была база ультрарадикального батальона Азов", – заявил он.

Лавров признал, что видел репортажи из Мариуполя, свидетельствующие о ровно противоположном, ведь камеры показали, что роженицы были и получили ранения, но считает их манипуляцией, потому что в сообщениях СМИ "не было внимания к другой стороне".

На возмущение мира по поводу циничности бомбардировки больницы в МИД не планируют обращать внимание.