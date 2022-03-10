Генштаб ВСУ: свежая сводка на 15-й день войны с РФ

Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Полесском направлении оккупанты продолжают удерживать населенные пункты Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. Враг пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших значительные потери, осуществляет перегруппировку и не отказывается от замысла блокирования Киева с запада и юго-запада.

Не исключается подготовка и проникновение диверсионно-разведывательных групп в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов, отметил Генштаб.

Силами обороны Украины отбита попытка форсирования противником реки Ирпень в районе населенного пункта Мощун, противник отброшен, населенный пункт освобожден.

На Николаевском направлении враг пытается закрепиться по населенным пунктам Лупарево, Правдино, Благодатное, Новогригоровка, Калиновка, Киселевка, Первомайское, Александровка, Бургунка, Береслав, Таврийск.

В Крымском направлении зафиксировано усиление группировки противника батальонной тактической группой из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота вооруженных сил РФ.

По всем направлениям противника остановлено Силами обороны Украины, враг успеха не имеет, пытается удержать занятые рубежи и позиции.