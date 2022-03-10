Зеленский дал эксклюзивное интервью немецкому изданию Bild

Заместитель главного редактора газеты Пауль Ронцхаймер встретился с главой государства в Киеве. Они поговорили о семье Зеленского, его отношении к окружению Киева, поддержке (или неподдержке) других стран и членстве в ЕС. Главные тезисы из интервью, сообщает Слово и дело.

Владимир Зеленский подчеркнул, что семья понимает его и поддерживает решение остаться в Киеве.

«Они понимают, что я мог бы уже давно убежать или хотя бы быть в безопасности. Но они понимают меня и поддерживают мое решение. Потому что это решение для нашей страны. Они хотят, чтобы Киев оставался сильным. Наша цель – укрепление нашей страны, каким бы тяжелым оно ни было. Я делаю это для своих детей и внуков. Я не хочу быть слабаком», – отметил президент .

Он подчеркнул, что не боится оцепления Киева и его не волнует, где скрывается враг.

«Я не боюсь. Чего бояться? Я не должен бояться, я сохраняю покой. Знаете ли вы, как кто-нибудь может преодолеть свой страх? Что может быть ужаснее страха? Что хуже всего может произойти? С их страной, с моей страной? Худшее, что могло произойти, уже произошло. У нас война, Россия против Украины. Так многие уже погибли. Страна рушится. Что еще хуже может произойти с людьми, потерявшими своих детей?», - сказал Зеленский .

«Подъездные пути в Киев перекрыты. Но мы ведь здесь. И вы можете оценить ситуацию в Киеве лично, господин Ронцхаймер. Меня не волнует, где прячется враг, или как близко он подошел к нам. Я беспокоюсь о нашей стране, о водоснабжении, о еде. О Мариуполе, Донецке, Запорожской области, Мелитополе, Волновахе, Харькове - там ужасная ситуация», - подчеркнул глава государства .

Германия по-прежнему выступает против эмбарго на импорт нефти и газа из России. В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что не может давать оценку действиям Германии, ведь каждое правительство прежде всего думает о собственной стране.

«Многие люди в Германии поддерживают Украину. Правительство канцлера было избрано народом, и я считаю, что мы должны быть более сдержанными. Мы видим какие-то шаги, которыми Германия нас поддерживает – Северный поток-2, санкции и т.д. Мы видим, что Германия делает. Я не хочу оценивать господина Шольца и его правительство. Я сделаю это потом, когда мы оценим результаты этого времени, и будет понятно, чем закончится война, сколько будет жертв», - сказал президент .

Также украинский лидер отметил, что правительства, которые не поддерживают наше членство в ЕС, указывают на предстоящие реформы, они не видят нас равными себе.

«Понимаете, есть определенные ценности, которые очень сложно объяснить, пока не будет войны в вашей стране. Тогда ты уже не думаешь о реформах. Ты не думаешь, что хотите что-нибудь покупать или регулировать, о росте цен на газ или электроэнергию. Ты больше не думаешь о возможности сэкономить, чтобы уехать в отпуск. Не думаешь, что налоги с каждым годом увеличиваются. Все это отходит на задний план, когда начинается война, и уже совсем не приоритетно», - подчеркнул Зеленский .

Также журналист поинтересовался у президента, что он думает о требовании признать независимость Донбасса и признать, что Крым уходит в Россию.