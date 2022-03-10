Google Play ограничил работу в РФ: платные приложения недоступны

Компания Google заявила о приостановке платежей из РФ в Google Play, в связи с чем российские пользователи не смогут покупать новые программы или продолжать подписку на уже приобретенные, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении компании.

"В связи с нарушениями работы платежных систем, мы приостановим платежную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни" , — отметили там.

Это означает, что во время приостановки пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России.

Бесплатные приложения останутся доступными в Play Store. Также пользователи смогут получать доступ к приложениям и играм, оплаченным ранее.

Напомним, 1 марта стало известно, что компания Apple прекратила продажу всей своей техники в официальном онлайн-магазине в России в связи с санкциями Запада против Кремля.

2 марта в Москве не открылись фирменные магазины по продаже продукции американского технологического гиганта Apple.