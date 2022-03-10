НБУ: Украина получила 1,4 млрд долларов экстренной помощи МВФ

Международный валютный фонд сегодня перечислил Украине 1,4 млрд долларов в эквиваленте. Средства выделены по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument в соответствии с решением Совета директоров МВФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет глава НБУ Кирилл Шевченко в Facebook.

"Средства по этой программе помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины" , - отметил он.

По его словам, окончательное решение относительно использования средств Украиной будет принимать Министерство финансов как финансовый агент Украины в отношениях с Фондом.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля.

