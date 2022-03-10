Кличко: Каждый второй житель покинул Киев

В украинской столице осталось около 2 млн киевлян, выехал каждый второй. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Интерфакс-Украина.

"По последним данным, каждый второй киевлянин город покинул. Сейчас немного менее 2 млн жителей находятся в Киеве", - сказал Кличко в эфире национального марафона украинских телеканалов в четверг.

По его словам, в настоящее время Киев превратился в крепость.

"Каждая улица, каждый дом… укрепляются, территориальная оборона присоединяется. Даже люди, которые в своей жизни никогда не собирались поменять одежду, сейчас они в униформе с автоматами в руках. Это и музыканты, и актеры, представители разных профессий", - отметил Кличко.

Он подчеркнул:

"Город стоял и стоять будет… И люди город не сдадут, враг не пройдет!"