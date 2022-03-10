Аваков отреагировал на фейк РФ о его гибели
Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков лично опроверг сообщения российских пропагандистов о том, что он якобы погиб.
Комментарий он опубликовал у себя в Twitter.
"Тут рашистские СМИ разгоняют, что мол разбомбили меня. Хрен вам.. — путин, бешеная собака — не дождешься! Я работаю для победы своей страны и мы победим, отстроим Украину и обязательно доживем до твоего позорного конца! Слава Україні!" — написал Аваков.
Кроме того, он добавил, что сейчас находится в Киеве.