Аваков отреагировал на фейк РФ о его гибели

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков лично опроверг сообщения российских пропагандистов о том, что он якобы погиб.

Комментарий он опубликовал у себя в Twitter.

"Тут рашистские СМИ разгоняют, что мол разбомбили меня. Хрен вам.. — путин, бешеная собака — не дождешься! Я работаю для победы своей страны и мы победим, отстроим Украину и обязательно доживем до твоего позорного конца! Слава Україні!" — написал Аваков.

Тут рашистские сми разгоняют, что мол разбомбили меня. Хрен вам.. - путин, бешеная собака - не дождёшься! Я работаю для победы своей страны ???????? и мы победим, отстроим Украину и обязательно доживём до твоего позорного конца! Слава Україні!????????❤️ pic.twitter.com/ElvKGF9btr — Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 10, 2022

Кроме того, он добавил, что сейчас находится в Киеве.