Аваков отреагировал на фейк РФ о его гибели

Аваков отреагировал на фейк РФ о его гибели

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков лично опроверг сообщения российских пропагандистов о том, что он якобы погиб.

Комментарий он опубликовал у себя в Twitter.

"Тут рашистские СМИ разгоняют, что мол разбомбили меня. Хрен вам.. — путин, бешеная собака — не дождешься! Я работаю для победы своей страны и мы победим, отстроим Украину и обязательно доживем до твоего позорного конца! Слава Україні!" — написал Аваков.

Кроме того, он добавил, что сейчас находится в Киеве.

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