Bloomberg: Шольц призвал Путина урегулировать ситуацию в Украине путем переговоров

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг заявил, что вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвал решать ситуацию в Украине путем переговоров. Об этом, ссылаясь на агентство Bloomberg, сообщает Интерфакс-Украина.

В свою очередь немецкий телеканал NTV отмечает, что Макрон и Шольц в разговоре с российским президентом также высказали необходимость добиться немедленного прекращения огня в Украине. Также стороны договорились оставаться в контакте в ближайшие дни.