НБУ расширил список системно важных банков

НБУ расширил список системно важных банков
Фото: Facebook

По результатам ежегодного пересмотра Национальный банк обновил список системно важных банков, сообщает Лига.Финансы.

В список системно важных банков вернулся Кредобанк. Таким образом, в обновленном перечне указано 14 банков, пишет пресс-служба НБУ.

В число системно важных банков Украины входят: 

А-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, АБ Южный, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Универсал Банк.  

Перечень банков утвержден решением правления Национального банка Украины от 09.03.2022 №120-рш "Об определении системно важных банков". 

Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января.   

  • 9 марта НБУ рекомендовал украинцам не вывозить наличную гривню за границу.  
  • 10 марта в НБУ сообщили, что экстренная помощь МВФ в $1,4 млрд уже в Украине.  
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