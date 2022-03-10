Арестович: враг перешел к "сирийскому варианту" боя

Судя по удару российских оккупантов по роддому в Мариуполе, Россия изменила тактику и перешла к "сирийскому" варианту войны. Об этом в сегодняшнем обращении на брифинге заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает пресс-служба ОП.

"Враг окончательно изменил тактику и перешел к так называемому «сирийскому варианту» — окружению и террору больших и малых городов", – считает он.

Также он назвал города, которые больше всего страдают от действий агрессора. Это Мариуполь, Харьков, Ахтырка и Николаев.

"Ежедневно есть попытки установить гуманитарные коридоры, в том числе – из Мариуполя. Однако, противник срывает эти попытки сознательно", – утверждает Арестович.

Кроме того, он сообщил, что в течение суток военные ВСУ нанесли не менее 7 ударов по противнику. При этом ликвидированы два командира полка армии РФ.