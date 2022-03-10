Зеленский обратился к российским пропагандистам: вы будете отвечать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские пропагандисты будут отвечать за совершенное так же, как и те, кто сбрасывает бомбы на города.

Он вспомнил о вчерашнем российском ударе по роддому в Мариуполе, в результате которого погибли три человека, среди которых есть ребенок. Президент отметил, что россиянам солгали, что там не было женщин и детей, а само здание захватили националисты.

"Военные преступления невозможны без прикрывающих их пропагандистов. Хочу сказать им одну вещь: вы будете отвечать так же, как те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей" , - сказал он.

"Мы найдем всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц. Мы сделаем все, чтобы ее конфисковали, где бы она ни была. Вы же любите богатую жизнь. Любите благополучные страны. У вас этого больше не будет. И это только начало" , – сказал он.

Президент добавил, что пропагандисты будут привлечены к ответственности за соучастие в военных преступлениях.

"А потом вас возненавидят граждане России. Все, кого вы сейчас постоянно обманываете. Когда они ощутят последствия лжи. Почувствуют по своим кошелькам. По возможностям, которых становится все меньше. По украденному будущему русских детей" , - продолжил Зеленский.



Глава государства отметил, что Украина снова обеспечивает гуманитарные коридоры в населенные пункты, которые в этом нуждаются.

"Российские войска уже создали гуманитарную катастрофу в Украине, но это для них часть плана. Они хотят унизить наших людей, чтобы они на коленях брали хлеб и воду из рук оккупантов, чтобы они могли спасти жизнь только уехав на оккупированную территорию или в Россию" , – сказал он.

Зеленский отметил, что войска РФ специально устроили такую ситуацию, чтобы дать своим пропагандистам новый материал.

Несмотря на все, добавил он, за вчерашние сутки удалось эвакуировать более 60 тыс. украинцев.

Он добавил, что лидеры стран ЕС вскоре обсудят вступление Украины в союз.

"В эти дни лидеры ЕС собираются, чтобы обсудить войну России против Украины, чтобы обсудить нашу заявку на вступление в ЕС. Мы ждем конкретный сигнал и мощную поддержку. Потому что это будет справедливо, по-человечески, по-европейски" , - заявил Зеленский. ﻿

Он заявил, что поручил правительству разработать программу восстановления украинских городов.

"Для каждого пострадавшего города будет создана специальная государственная программа. Для восстановления. Я уже поручил правительству начать разработку" , - сказал он в видеообращении.