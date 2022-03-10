Куда обращаться за продуктовыми наборами в Киеве: список адресов

Во время военного положения Киевская городская государственная администрация призывает горожан группироваться и по возможности помогать тем, кто рядом. Также в столице выпускаются продуктовые наборы, сообщает РБК-Украина.

В частности, с заявками на получение продуктовых наборов следует обращаться в территориальные центры социального обслуживания по месту жительства, пишут в КГГА.

Важно, что территориальные центры обеспечивают продуктовыми наборами только тех лиц, которые принадлежат к социально незащищенным категориям и оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Отмечается, что речь идет о:

об лицах с инвалидностью,

семьях, в которых воспитываются дети с инвалидностью,

одиноких людях пожилого возраста,

паллиативных больных,

лиц, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов.

Список адресов и график работы территориальных центров социального обслуживания:

Киевский городской территориальный центр социального обслуживания:

ул. Котельникова, 32/11

0444509166

Голосеевский район:

ул. Л. Толстого, 25/2

0442350040

Дарницкий район:

ул. Вербицкого, 9-И

0445624730

Деснянский район:

ул. Будищанская, 4

0445337251

Днепровский район:

ул. Курнатовского, 7-А

0445120035

Оболонский район:

ул. Озерная, 18-А

0444140941

Печерский район:

ул. Бойчука (Киквидзе), 11-А

0667330730

Подольский район:

ул. Братская, 15/9

0444250512

Святошинский район:

ул. Жмеринская, 22-А

0444059275

Соломенский район:

б-р О. Гавела, 83-А

0444977327

Шевченковский район: