Куда обращаться за продуктовыми наборами в Киеве: список адресов

Куда обращаться за продуктовыми наборами в Киеве: список адресов
Фото: Курс Украины

Во время военного положения Киевская городская государственная администрация призывает горожан группироваться и по возможности помогать тем, кто рядом. Также в столице выпускаются продуктовые наборы, сообщает РБК-Украина.

В частности, с заявками на получение продуктовых наборов следует обращаться в территориальные центры социального обслуживания по месту жительства, пишут в КГГА.

Важно, что территориальные центры обеспечивают продуктовыми наборами только тех лиц, которые принадлежат к социально незащищенным категориям и оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Отмечается, что речь идет о:

  • об лицах с инвалидностью,
  • семьях, в которых воспитываются дети с инвалидностью,
  • одиноких людях пожилого возраста,
  • паллиативных больных,
  • лиц, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов.

Список адресов и график работы территориальных центров социального обслуживания:

Киевский городской территориальный центр социального обслуживания:

  • ул. Котельникова, 32/11
  • 0444509166

Голосеевский район:

  • ул. Л. Толстого, 25/2
  • 0442350040

Дарницкий район:

  • ул. Вербицкого, 9-И
  • 0445624730

Деснянский район:

  • ул. Будищанская, 4
  • 0445337251

Днепровский район:

  • ул. Курнатовского, 7-А
  • 0445120035

Оболонский район:

  • ул. Озерная, 18-А
  • 0444140941

Печерский район:

  • ул. Бойчука (Киквидзе), 11-А
  • 0667330730

Подольский район:

  • ул. Братская, 15/9
  • 0444250512

Святошинский район:

  • ул. Жмеринская, 22-А
  • 0444059275

Соломенский район:

  • б-р О. Гавела, 83-А
  • 0444977327

Шевченковский район:

  • ул. Сальского, 11-А
  • 0444670014
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