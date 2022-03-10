Куда обращаться за продуктовыми наборами в Киеве: список адресов
Во время военного положения Киевская городская государственная администрация призывает горожан группироваться и по возможности помогать тем, кто рядом. Также в столице выпускаются продуктовые наборы, сообщает РБК-Украина.
В частности, с заявками на получение продуктовых наборов следует обращаться в территориальные центры социального обслуживания по месту жительства, пишут в КГГА.
Важно, что территориальные центры обеспечивают продуктовыми наборами только тех лиц, которые принадлежат к социально незащищенным категориям и оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
Отмечается, что речь идет о:
- об лицах с инвалидностью,
- семьях, в которых воспитываются дети с инвалидностью,
- одиноких людях пожилого возраста,
- паллиативных больных,
- лиц, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов.
Список адресов и график работы территориальных центров социального обслуживания:
Киевский городской территориальный центр социального обслуживания:
- ул. Котельникова, 32/11
- 0444509166
Голосеевский район:
- ул. Л. Толстого, 25/2
- 0442350040
Дарницкий район:
- ул. Вербицкого, 9-И
- 0445624730
Деснянский район:
- ул. Будищанская, 4
- 0445337251
Днепровский район:
- ул. Курнатовского, 7-А
- 0445120035
Оболонский район:
- ул. Озерная, 18-А
- 0444140941
Печерский район:
- ул. Бойчука (Киквидзе), 11-А
- 0667330730
Подольский район:
- ул. Братская, 15/9
- 0444250512
Святошинский район:
- ул. Жмеринская, 22-А
- 0444059275
Соломенский район:
- б-р О. Гавела, 83-А
- 0444977327
Шевченковский район:
- ул. Сальского, 11-А
- 0444670014