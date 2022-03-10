FT: Война в Украине угрожает экономике Китая

Дружба с Путиным становится слишком дорогой для Пекина, рискующего столкнуться с дипломатическими проблемами. Об этом, ссылаясь на Financial Times, сообщает Зеркало недели.

Две недели назад, когда российское вторжение в Украину только началось, исполнительный директор производителя автомобильных запчастей на востоке Китая Джен Йен не переживала из-за потенциального влияния. В конце концов, на покупателей в России и Украине приходилось только 5% продаж за предыдущий год. Но, когда вся жестокость российского наступления стала очевидна, картинка сильно изменилась.

Важные клиенты в таких странах как Польша и Германия разорвали соглашения с китайским производителем из Чжэцзяна.

«Клиент из Мюнхена сказал: «Я очень плохо себя чувствую, отправляя деньги в страну, которая терпимо относится к войне в Украине. Извините»», - пожаловалась Джен Йен журналистам Financial Times .

Она также добавила, что спрос со стороны европейских покупателей резко упал после начала войны.

«Надеюсь, война закончится как можно скорей», – сказала она .

Аналогичное давление все больше испытывает и Си Цзиньпин. В первые дни российской агрессии Китай пытался смотреть в другую сторону. Возможно, он надеялся, что краткосрочное и быстрое вторжение не повлечет за собой серьезных потрясений. Но за последние несколько недель на фоне того, как Россия усугубляла бомбардировки городов, Си столкнулся с возможным сплетением двух кризисов. Китай остается крупнейшим импортером нефти и покупателем продовольствия во всем мире. Поэтому экономика очень чувствительна к потрясениям на рынках, которые спровоцировала война и введенные в связи с ней санкции.

Пекин также рискует столкнуться с мощными дипломатическими последствиями, особенно в Европе, где многие рассматривают его как участника вторжения. Только в прошлом месяце Си Цзиньпин и Владимир Путин подписали соглашение о «безграничном» партнерстве, которое высокопоставленный чиновник в США назвал «каминг-аутом» их растущей взаимной верности. Китайский лидер провозгласил, что отношения его страны с РФ «сильнее любого союза».

«Но тесные отношения стоят дороже, чем Китай мог себе представить из-за кровавого и плохо проведенного вторжения в Украину, которое замарало и Пекин», - говорится в статье .

Некоторые политики и члены правительства в США, Европе, Австралии и Японии теперь называют Пекин восточным центром авторитарной оси на Евразийском континенте. Китай обсуждает идею стать посредником на переговорах о войне. Но западные чиновники не заметили никаких признаков того, что Пекин как-то пересматривает свои тесные отношения с Россией. Однако они убеждены, что давление на китайского лидера увеличивается. Директор ЦРУ Билл Барнс сказал, что война в Украине застала неожиданно Си Цзиньпина и китайского руководства.

«Они встревожены репутационным ущербом, связанным с их тесными связями с президентом Путиным, а также экономическими последствиями», - сказал Барнс во время выступления в Конгрессе на этой неделе .

Он добавил, что китайская сторона была также удивлена тем, «как владимир путин заставил европейцев и американцев сплотиться».

Худший урожай

На фоне худшего урожая пшеницы в истории в период, когда китайское правительство и так переживает экономические трудности, пытаясь разобраться с самым низким экономическим ростом за три десятилетия, война, которую развязал путин, порождает еще большие экономические вызовы для Си Цзиньпина.

Российское решение вторгнуться по всей стране разозлило западный мир и спровоцировало более консолидированный ответ в форме санкций и повысило цены на ряд энергетических и аграрных ресурсов, крупным импортером которых остается Китай.

Все больший экономический дискомфорт Пекина был заметен на видеоконференции, которую Си Цзиньпин провел с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом во вторник. Китайский лидер призвал к «максимальному сдерживанию» в Украине и сказал, что три страны должны «вместе поддержать мирные переговоры» между Москвой и Киевом. Но он также раскритиковал западные санкции, обострившие удорожание сырья.

«Санкции повлияют на глобальные финансы, энергетику, транспорт и стабильность цепей снабжения, а также обрушат глобальную экономику, уже пострадавшую от пандемии. Никто в этом не заинтересован», - сказал Си .

Из всех крупных экономик Китай наиболее чувствителен к последствиям войны в Украине. Будучи самым крупным импортером нефти, он столкнулся с ростом на 27% и без того высоких цен на нее. А китайские контракты на железную руду подорожали на 25% всего за 10 дней войны.

Масштабы китайских потребностей в энергоносителях и ресурсах впечатляют: в прошлом году страна потратила на импорт нефти и газа 2 триллиона юаней (316 миллиардов долларов), а на железную руду – 1,2 триллиона юаней. Вторая крупнейшая экономика мира импортирует около 70% требуемой ей нефти и 40% газа.

В сфере продовольствия ущерб от войны может быть еще более мощным. Китайские цены на пшеницу и фьючерсы на кукурузу рекордно высоки. Возможно, именно поэтому Си Цзиньпин выступил с целой лекцией о важности продовольственной безопасности во время ежегодной сессии китайского парламента.

«Мы не должны умалять наши усилия в области продовольственной безопасности. Также мы не должны полагаться на международные рынки в решении этой проблемы. Нужно готовиться к черному дню и сохранять приоритетность продовольственной безопасности. Китайские тарелки должны быть наполнены в основном китайской едой», - сказал он .

Министр аграрной политики Китая на этой неделе сказал, что из-за ливней урожай нынешних озимых будет «худшим в истории». Отчасти поэтому страна собиралась в 2021-2022 году увеличить импорт пшеницы по меньшей мере на 50% по сравнению со среднестатистическими объемами за предыдущие три года - до 9,5 миллионов тонн. Об этом свидетельствуют данные Департамента сельского хозяйства США.

Потенциальное инфляционное влияние резкого роста цен на сырье станет еще одним тормозом для экономики, которая и так пытается оживить вялое потребление и пережить худший спад за последние годы.

«Китай не получит никакой пользы от войны России против Украины. Конфликт нарушил глобальные цепи поставок, от которых китайская экономика зависит. Китайская торговля с Россией в разы меньше, чем с развитыми экономиками, такими как США и ЕС», – сказал исследователь Китайской академии социальных наук Сю Полин, исследующий российскую экономику .

Объемы китайского товарооборота с РФ достигли в прошлом году отметки в 147 миллиардов долларов, согласно данным Пекина. Для сравнения, торговля с ЕС и США достигает 828 миллиардов и 756 миллиардов долларов соответственно.

«Цены на нефть выше 100 долларов. А кто самый крупный импортер нефти в мире? Пекин. Цены на газ очень высоки. А у кого полно сланцевого газа? У США. Цены на пшеницу растут, и это тоже приичнит китайцам боль. Я более чем уверен, россияне будут просить рыночную цену за нее», - сказал один из руководителей китайской промышленности, попросивший не раскрывать его имя .

Что знал Си?

Financial Times пишет, что последствия для Китая могут не ограничиться только экономикой. Си Цзиньпин рискует столкнуться со значительными геополитическими проблемами на фоне подготовки к своему беспрецедентному третьему сроку во главе государства.

Два года назад мир задавал ему сложные вопросы о том, что он знал о ранних стадиях пандемии коронавируса. Теперь мир хочет знать, говорил ли путин Си Цзиньпину о намерении вторгнуться в Украину во время встречи в Пекине 4 февраля, когда они подписали широкое совместное заявление.

Для Пекина хороших ответов на вопрос об Украине нет. По словам эксперта по Китаю Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джуда Бланшетта, если Си Цзиньпин не знал о намерениях путина перед подписанием совместного заявления, тогда «его обыграли, это вскрывает его не очень тонкое понимание России и потенциально катастрофический провал китайской разведки». А это, по словам Бланшетта, «выставляет не в лучшем свете лидера, который пытается показать всем, что знает, все видит и все контролирует».

Но если Си Цзиньпин знал о намерениях Путина, тогда китайский лидер становится соучастником самого кровавого конфликта в Европе за 80 лет. Разъяренность Европы в итоге потенциально опасна для Пекина. Китай усилил свое геополитическое соперничество со США за последние годы. И он старался не допустить объединения европейских сил с Вашингтоном. Но российское вторжение в Украину максимально консолидировало США и ЕС, что казалось невозможным во времена президентства Дональда Трампа.

Эта динамика не ограничивается только Европой. Когда премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил в понедельник о планах выделить 10 миллиардов австралийских долларов (7,4 миллиарда долларов США) на новые субмарины для сдерживания китайской военной силы в регионе, он тоже связал это с войной в Украине.

Император и царь

Но несмотря на рост давления и сигналов о готовности стать посредником на переговорах, мало что указывает на дистанцирование Китая от России. Китайские чиновники продолжают настаивать, что, как сказал министр иностранных дел Ван И в понедельник, «Россия – это важнейший стратегический партнер» для страны.

«Китай хочет усидеть на двух стульях. В частном порядке он остается благосклонным к России, но публично не хочет пачкаться», - сказала эксперт по Китаю Техасского университета Шина Грейтенс .

По ее словам, война в Украине заставила Пекин «встать на дыбы». Но все слова о поддержке дипломатического решения – это лишь «банальная» болтовня.

По словам Грейтенс, если бы даже китайские чиновники захотели изменить подход к отношениям с Россией, им было бы трудно сделать это, поскольку Си Цзиньпин «очень лично» привязан к китайско-российскому сотрудничеству.

Научный сотрудник московского «Центра Карнеги» Александр Габуев сказал, что существует «личная химия» между Си и Путиным.

«Впервые у нас есть два похожих между собой лидера», - сказал он, указывая на одинаковый возраст, «трудное детство» и тот факт, что они оба хотят сделать свои страны «снова великими».

«Важно и то, что и Россия во времена путина, и Китай под лидерством Си Цзиньпина стали более «лидероцентрическими»… царь и император», – сказал эксперт Brookings Institution Райан Гасс .