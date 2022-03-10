FT: Война в Украине угрожает экономике Китая
Дружба с Путиным становится слишком дорогой для Пекина, рискующего столкнуться с дипломатическими проблемами. Об этом, ссылаясь на Financial Times, сообщает Зеркало недели.
Две недели назад, когда российское вторжение в Украину только началось, исполнительный директор производителя автомобильных запчастей на востоке Китая Джен Йен не переживала из-за потенциального влияния. В конце концов, на покупателей в России и Украине приходилось только 5% продаж за предыдущий год. Но, когда вся жестокость российского наступления стала очевидна, картинка сильно изменилась.
Важные клиенты в таких странах как Польша и Германия разорвали соглашения с китайским производителем из Чжэцзяна.
«Клиент из Мюнхена сказал: «Я очень плохо себя чувствую, отправляя деньги в страну, которая терпимо относится к войне в Украине. Извините»», - пожаловалась Джен Йен журналистам Financial Times.
Она также добавила, что спрос со стороны европейских покупателей резко упал после начала войны.
«Надеюсь, война закончится как можно скорей», – сказала она.
Аналогичное давление все больше испытывает и Си Цзиньпин. В первые дни российской агрессии Китай пытался смотреть в другую сторону. Возможно, он надеялся, что краткосрочное и быстрое вторжение не повлечет за собой серьезных потрясений. Но за последние несколько недель на фоне того, как Россия усугубляла бомбардировки городов, Си столкнулся с возможным сплетением двух кризисов. Китай остается крупнейшим импортером нефти и покупателем продовольствия во всем мире. Поэтому экономика очень чувствительна к потрясениям на рынках, которые спровоцировала война и введенные в связи с ней санкции.
Пекин также рискует столкнуться с мощными дипломатическими последствиями, особенно в Европе, где многие рассматривают его как участника вторжения. Только в прошлом месяце Си Цзиньпин и Владимир Путин подписали соглашение о «безграничном» партнерстве, которое высокопоставленный чиновник в США назвал «каминг-аутом» их растущей взаимной верности. Китайский лидер провозгласил, что отношения его страны с РФ «сильнее любого союза».
«Но тесные отношения стоят дороже, чем Китай мог себе представить из-за кровавого и плохо проведенного вторжения в Украину, которое замарало и Пекин», - говорится в статье.
Некоторые политики и члены правительства в США, Европе, Австралии и Японии теперь называют Пекин восточным центром авторитарной оси на Евразийском континенте. Китай обсуждает идею стать посредником на переговорах о войне. Но западные чиновники не заметили никаких признаков того, что Пекин как-то пересматривает свои тесные отношения с Россией. Однако они убеждены, что давление на китайского лидера увеличивается. Директор ЦРУ Билл Барнс сказал, что война в Украине застала неожиданно Си Цзиньпина и китайского руководства.
«Они встревожены репутационным ущербом, связанным с их тесными связями с президентом Путиным, а также экономическими последствиями», - сказал Барнс во время выступления в Конгрессе на этой неделе.
Он добавил, что китайская сторона была также удивлена тем, «как владимир путин заставил европейцев и американцев сплотиться».
Худший урожай
На фоне худшего урожая пшеницы в истории в период, когда китайское правительство и так переживает экономические трудности, пытаясь разобраться с самым низким экономическим ростом за три десятилетия, война, которую развязал путин, порождает еще большие экономические вызовы для Си Цзиньпина.
Российское решение вторгнуться по всей стране разозлило западный мир и спровоцировало более консолидированный ответ в форме санкций и повысило цены на ряд энергетических и аграрных ресурсов, крупным импортером которых остается Китай.
Все больший экономический дискомфорт Пекина был заметен на видеоконференции, которую Си Цзиньпин провел с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом во вторник. Китайский лидер призвал к «максимальному сдерживанию» в Украине и сказал, что три страны должны «вместе поддержать мирные переговоры» между Москвой и Киевом. Но он также раскритиковал западные санкции, обострившие удорожание сырья.
«Санкции повлияют на глобальные финансы, энергетику, транспорт и стабильность цепей снабжения, а также обрушат глобальную экономику, уже пострадавшую от пандемии. Никто в этом не заинтересован», - сказал Си.
Из всех крупных экономик Китай наиболее чувствителен к последствиям войны в Украине. Будучи самым крупным импортером нефти, он столкнулся с ростом на 27% и без того высоких цен на нее. А китайские контракты на железную руду подорожали на 25% всего за 10 дней войны.
Масштабы китайских потребностей в энергоносителях и ресурсах впечатляют: в прошлом году страна потратила на импорт нефти и газа 2 триллиона юаней (316 миллиардов долларов), а на железную руду – 1,2 триллиона юаней. Вторая крупнейшая экономика мира импортирует около 70% требуемой ей нефти и 40% газа.
В сфере продовольствия ущерб от войны может быть еще более мощным. Китайские цены на пшеницу и фьючерсы на кукурузу рекордно высоки. Возможно, именно поэтому Си Цзиньпин выступил с целой лекцией о важности продовольственной безопасности во время ежегодной сессии китайского парламента.
«Мы не должны умалять наши усилия в области продовольственной безопасности. Также мы не должны полагаться на международные рынки в решении этой проблемы. Нужно готовиться к черному дню и сохранять приоритетность продовольственной безопасности. Китайские тарелки должны быть наполнены в основном китайской едой», - сказал он.
Министр аграрной политики Китая на этой неделе сказал, что из-за ливней урожай нынешних озимых будет «худшим в истории». Отчасти поэтому страна собиралась в 2021-2022 году увеличить импорт пшеницы по меньшей мере на 50% по сравнению со среднестатистическими объемами за предыдущие три года - до 9,5 миллионов тонн. Об этом свидетельствуют данные Департамента сельского хозяйства США.
Потенциальное инфляционное влияние резкого роста цен на сырье станет еще одним тормозом для экономики, которая и так пытается оживить вялое потребление и пережить худший спад за последние годы.
«Китай не получит никакой пользы от войны России против Украины. Конфликт нарушил глобальные цепи поставок, от которых китайская экономика зависит. Китайская торговля с Россией в разы меньше, чем с развитыми экономиками, такими как США и ЕС», – сказал исследователь Китайской академии социальных наук Сю Полин, исследующий российскую экономику.
Объемы китайского товарооборота с РФ достигли в прошлом году отметки в 147 миллиардов долларов, согласно данным Пекина. Для сравнения, торговля с ЕС и США достигает 828 миллиардов и 756 миллиардов долларов соответственно.
«Цены на нефть выше 100 долларов. А кто самый крупный импортер нефти в мире? Пекин. Цены на газ очень высоки. А у кого полно сланцевого газа? У США. Цены на пшеницу растут, и это тоже приичнит китайцам боль. Я более чем уверен, россияне будут просить рыночную цену за нее», - сказал один из руководителей китайской промышленности, попросивший не раскрывать его имя.
Что знал Си?
Financial Times пишет, что последствия для Китая могут не ограничиться только экономикой. Си Цзиньпин рискует столкнуться со значительными геополитическими проблемами на фоне подготовки к своему беспрецедентному третьему сроку во главе государства.
Два года назад мир задавал ему сложные вопросы о том, что он знал о ранних стадиях пандемии коронавируса. Теперь мир хочет знать, говорил ли путин Си Цзиньпину о намерении вторгнуться в Украину во время встречи в Пекине 4 февраля, когда они подписали широкое совместное заявление.
Для Пекина хороших ответов на вопрос об Украине нет. По словам эксперта по Китаю Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джуда Бланшетта, если Си Цзиньпин не знал о намерениях путина перед подписанием совместного заявления, тогда «его обыграли, это вскрывает его не очень тонкое понимание России и потенциально катастрофический провал китайской разведки». А это, по словам Бланшетта, «выставляет не в лучшем свете лидера, который пытается показать всем, что знает, все видит и все контролирует».
Но если Си Цзиньпин знал о намерениях Путина, тогда китайский лидер становится соучастником самого кровавого конфликта в Европе за 80 лет. Разъяренность Европы в итоге потенциально опасна для Пекина. Китай усилил свое геополитическое соперничество со США за последние годы. И он старался не допустить объединения европейских сил с Вашингтоном. Но российское вторжение в Украину максимально консолидировало США и ЕС, что казалось невозможным во времена президентства Дональда Трампа.
Эта динамика не ограничивается только Европой. Когда премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил в понедельник о планах выделить 10 миллиардов австралийских долларов (7,4 миллиарда долларов США) на новые субмарины для сдерживания китайской военной силы в регионе, он тоже связал это с войной в Украине.
Император и царь
Но несмотря на рост давления и сигналов о готовности стать посредником на переговорах, мало что указывает на дистанцирование Китая от России. Китайские чиновники продолжают настаивать, что, как сказал министр иностранных дел Ван И в понедельник, «Россия – это важнейший стратегический партнер» для страны.
«Китай хочет усидеть на двух стульях. В частном порядке он остается благосклонным к России, но публично не хочет пачкаться», - сказала эксперт по Китаю Техасского университета Шина Грейтенс.
По ее словам, война в Украине заставила Пекин «встать на дыбы». Но все слова о поддержке дипломатического решения – это лишь «банальная» болтовня.
По словам Грейтенс, если бы даже китайские чиновники захотели изменить подход к отношениям с Россией, им было бы трудно сделать это, поскольку Си Цзиньпин «очень лично» привязан к китайско-российскому сотрудничеству.
Научный сотрудник московского «Центра Карнеги» Александр Габуев сказал, что существует «личная химия» между Си и Путиным.
«Впервые у нас есть два похожих между собой лидера», - сказал он, указывая на одинаковый возраст, «трудное детство» и тот факт, что они оба хотят сделать свои страны «снова великими».
«Важно и то, что и Россия во времена путина, и Китай под лидерством Си Цзиньпина стали более «лидероцентрическими»… царь и император», – сказал эксперт Brookings Institution Райан Гасс.
«Пекин сохраняет расположенность к Москве несмотря на риторические попытки выставить себя нейтральным. Китайцы говорят себе, что Украина – это далекая проблема. И они могут избежать втягивания в нее. Поэтому очень важно развеять мнения Пекина о том, что российское вторжение никак не помешает интересам Китая», - добавил он.