СБУ: в ряде регионов выявлены шпионы РФ

Служба безопасности Украины за минувшие сутки выявила и задержала российских информаторов и пособников оккупантов в Ужгороде, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской областях и в Киеве. Об этом сообщает пресс-центр﻿ СБУ.

"В Закарпатской области СБУ разоблачила жителя так называемой ДНР, который шпионил в пользу оккупанта и публично заявлял о поддержке агрессии РФ. С начала вторжения он записал видео для одного из российских телеканалов. После этого начал "сливать" врагу информацию о расположении украинских военных в Харькове. Именно по ним в дальнейшем был произведен артобстрел", – говорится в сообщении СБУ.

По информации украинской спецслужбы, российский информатор "залег" в Ужгороде и ждал дальнейших указаний от врага, однако был схвачен СБУ.

В Харьковской области, как говорится в сообщении СБУ, задержан гражданин РФ, который во избежание уголовной ответственности на своей родине согласился на сотрудничество с ФСБ РФ.

"К моменту широкомасштабного вторжения российских войск в Украину агент гостил у матери в Киеве. ФСБ сразу вышла с ним на связь и дала указание собирать данные о координатах блок-постов на ключевых магистралях Украины, количестве личного состава и вооружении", – уточняют в украинской спецслужбе.

Также, как сообщают в СБУ, в Донецкой области задержан 23-летний местный житель, который собирал и передавал агрессору важную информацию о силах и средствах ВСУ и перемещении военной техники.

Полученные разведданные использовались оккупационными войсками РФ при планировании наступательных и террористических операций.

Кроме того, в госизмене подозревается киевлянин, завербованный сотрудником так называемой "МГБ ЛНР".

"Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник передавал куратору данные о бывших и нынешних сотрудниках СБУ и пытался вербовать украинцев в интересах РФ", – уточняется в сообщении.

Также СБУ сообщает, что житель Днепра за обещанные оккупантами $75 фотографировал блокпосты в области и наносил их на гугл-карты.