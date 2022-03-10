НБУ: Международные системы отменили комиссию для перевода денег в Украину

Национальный банк Украины получил информацию о бесплатных услугах для украинцев и отмене платы за переводы в Украину от таких международных систем перевода средств — нерезидентов, как Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS и TransferGo, сообщает Деловая столица.

"Украина и ее граждане испытывают мощную поддержку от мирового финансового сообщества. Теперь к ней присоединились международные системы перевода средств. Мы благодарны каждому за поддержку Украины и солидарность с украинским народом, который самоотверженно защищает свою страну" , — прокомментировал директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.

Кроме того, компания Ria поддержит организацию Save the Children в ее усилиях помочь миллионам украинских детей, пострадавших от войны в Украине, и их семьям. Для этого Ria активирует свою глобальную сеть по сбору пожертвований клиентов для помощи украинским детям.

Также с помощью международной системы перевода средств INTELEXPRESS можно сделать мгновенные и бесплатные переводы на специальные счета для сбора средств на поддержку Украинской армии и гуманитарную помощь украинцам, страдающим войной.

Со своей стороны глобальная платежная сеть Euronet, имеющая разветвленную сеть банкоматов по всему миру, объявила об отмене платы за свои услуги для граждан Украины. Теперь владельцы платежных карт, эмитированных в Украине, могут без комиссий снять наличные в банкоматах сети Euronet в Украине, Польше, Венгрии, Словакии и Румынии.

Польская система мгновенных платежей Blik создала специализированную страницу для осуществления ее пользователями помощи Вооруженным Силам Украины (исключительно в пределах Польши). Средства будут поступать на счет Национального банка Украины, открытого в государственном банке Bank Gospodarstwa Krajowego в Польше.