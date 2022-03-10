Впервые президентом Венгрии избрали женщину

Венгерские парламентарии в четверг избрали представительницу правящей партии "Фидес" Каталин Новак новым президентом страны, впервые в Венгрии этот пост займет женщина. Об этом, со ссылкой на польский телеканал Polsat, сообщает Интерфакс-Украина.

По его данным, за кандидатуру Новак высказались 137 из 188 депутатов парламента. Ее конкурента, представителя оппозиции Петера Рону поддержал 51 парламентарий.

Ранее Новак занимала пост министра по делам семьи.

В новую должность она вступит 10 мая.