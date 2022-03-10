Эстония отказалась выдавать россиянам шенгенские визы
Правительство Эстонии приняло решение прекратить выдавать шенгенские визы гражданам России. Об этом заявила глава МИД страны Эва-Мария Лийметс, сообщает Деловая столица.
Как пишет BBC ссылаясь на ее слова, выдача виз возможна будет только тем гражданам РФ, кто навещает в Эстонии родственников.
Приостановка выдачи виз связана как с войной, которую Россия начала в Украине, так и с последствиями санкций — из-за прекращения работы платежных систем Visa и Mastercard граждане РФ не могут заплатить визовый сбор.
Ранее визы гражданам России перестали выдавать Чехия, Латвия, Литва и Норвегия.