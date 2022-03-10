МВД: РФ может готовить химатаку в Украине

Русские фейки об украинских лабораториях могут свидетельствовать о подготовке химической атаки со стороны оккупантов. Об этом во время всеукраинского телемарафона заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, пишет Виолетта Орлова, УНИАН.

"Как минимум – это резкое поднятие градуса. Этого я на самом деле очень боюсь, потому что плевать они хотели на внешний мир и для них самое главное сейчас – их потребитель и их телевидение... Уровень безумия этих людей настолько высок, что мы уже ничему не можем удивляться", – сказал он.

По его словам, россияне начали поднимать тему биолабораторий в Украине 2,5-3 месяца назад.

"Первые новости появились где-то около трех месяцев назад и с регулярностью 7-10 дней они делали первоначальные вбросы в своих СМИ и Telegram-каналах", – утверждает Денисенко.

Он добавил, что вчера и сегодня "пошел большой накал с этой историей" .

"Вчера появилась столь безумная информация, что в этих лабораториях разрабатывался штамм коронавирус, который передавался птицам, и эти птицы должны были перелетать в Россию и переносить коронавирус. И сегодня Лавров после встречи с Дмитрием Кулебой заявил о том, что Украина должна предоставить ответы по этим биолабораториям, потому что там разрабатываются какие-то страшные штаммы и все такое. На самом деле мы все прекрасно помним историю в Сирии, когда Россия применила химическое оружие, рассказывая о том, что это делают боевики-сирийцы", – сказал Денисенко.

По его словам, очень важно, чтобы в мире об этом начали говорить как о возможной химической атаке со стороны России.