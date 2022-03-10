Денисова: с начала вторжения РФ в Украине погиб 71 ребенок

По состоянию на 11 часов 10 марта с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 71 ребенок и получили ранения более 100 детей, сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

В г. Малин Житомирской области в результате авиационного удара разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов, погибли 5 человек, из них трое детей (пятилетняя девочка и двое детей 2021 года рождения).

Также 16-летний парень погиб при обстреле на рынке в поселке Жуковского в Харьковской области.

Ночью в результате очередного артиллерийского обстрела в селе Слобожанское Изюмского района Харьковской области вражеский снаряд попал в частный жилой дом. Под завалами погибли 4 человека: 2 женщины и 2 ребенка, 5-летней девочке удалось выжить.

В г. Ирпень Киевской области 10-летняя девочка получила сквозное обломочное ранение и находится в больнице в тяжелом состоянии.