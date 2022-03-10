В Украине заработал Объединенный центр по поиску и освобождению пленных
В Украине заработал Объединенный центр по поиску и освобождению пленных. Сейчас уточняются списки пропавших, чтобы найти и вернуть домой каждого украинца, попавшего в плен или пропавшего без вести.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Кроме того, Объединенный центр работает также для российских оккупантов.
Для обращений граждан круглосуточно работают:
- телефоны: +38 067 650 83 32 и +38 098 087 36 01
- электронная почта: united.centre.ssu@gmail.com