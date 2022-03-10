Ким: сделаем "коридор" для россиян, которые не хотят наступать

Для российских военнослужащих, которые не стреляли по мирным украинцам и не хотят этого делать, однако не могут вернуться назад из-за вероятности открытия заградительного огня своими сослуживцами, будет открыта специальная "горячая линия".

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на своем официальном Телеграм-канале﻿.

"Шанс даем, в любом случае. Знаем, что они стоят на границе Херсонской и Николаевской областей, разговаривают с нашими. В чем проблема у русских? Они нападать не хотят. Они считают, что их обманули, сказали учения… Но они и назад вернуться не могут, потому что сказали, что те (российские военные – ред.) со стороны Херсона будут их расстреливать при отступлении", – сказал Ким.

Он отметил, что подразделения армии РФ "стоят по селам, и ни туда и ни сюда" .

"Я буду обращаться сейчас наверх. Будем согласовывать такую вещь, как "зеленый коридор" для русских – тех, кто еще не стрелял и не совершал преступления против мирного населения. Тех, кто желает жить. Буду организовывать линию "горячую" с инструкциями, куда позвонить, как прийти, чтобы остаться живым, и не уезжать туда и не садиться в тюрьму. Это я согласовываю", – подчеркнул Ким.

Он уточнил, что уже завтра он обнародует телефон "горячей" линии для русских солдат, которые не стреляли в мирное население.

При этом он добавил, что пользоваться услугами указанной "горячей" линии не смогут российские артиллеристы и военнослужащие ракетных войск.