Кулеба о вступлении Украины в ЕС: это не ухудшит ситуацию

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что вступление Украины в ЕС никаким образом не ухудшит ситуацию в Украине.﻿ Об этом, со ссылкой на авторскую колонку главы МИДа для Financial Times, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

По мнению министра, российский президент Владимир Путин зациклен только лишь на стремлениях нашей страны в НАТО.

"Я хочу обратиться к скептикам, которые до сих пор считают, что членство Украины в ЕС – это вопрос, который должен иметь какое-то отношение к России. На самом деле, сам Путин зациклен на наших стремлениях в НАТО, но не на нашем вступлении в ЕС. Аргумент о том, что предоставление Украине членства в ЕС может якобы как-то ухудшить ситуацию, является неубедительным. Я призываю всех, кто до сих пор придерживается такой точки зрения, отбросить эту логику" , – отметил Кулеба.

Добавим, страны-участники Европейского Союза соберутся на саммит в Версале 11 марта. Украина заявила, что рассчитывает на их поддержку относительно своего членства в ЕС.