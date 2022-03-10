Гигант Уолл-Стрит Goldman Sachs уходит из России

Финансовый конгломерат и второй инвестиционный банк в мире, с активами под управлением в 2,1 трлн долларов прекращает свои операции в России. Goldman Sachs стал первым крупным банком с Уолл-стрит, покинувшим страну в ответ на вторжение страны в Украину, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Goldman Sachs сворачивает свой бизнес в России в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями. Мы сосредоточены на поддержке наших клиентов по всему миру в управлении или закрытии ранее существовавших обязательств на рынке и обеспечении благополучия наших сотрудников" , - цитирует Bloomberg заявление компании.