Зеленский провел переговоры с Макроном и Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 марта, провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает Корреспондент.

"Рассказал о новых преступлениях РФ против народа Украины. С Премьер-министром Борисом Джонсоном обсудили дальнейшую поддержку Украины. С президентом Макроном сосредоточились на ходе мирных переговоров. Должны остановить войну" , - написал Зеленский в твиттер﻿.

Также президент провел сегодня разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

"Провел переговоры с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Поблагодарил от имени народа Украины за поддержку в противодействии российской агрессии. Сообщил о преступлениях армии РФ в отношении гражданского населения Украины. Должны их остановить. Обсудили вопросы членства в ЕС" , - написал Зеленский.

Тем временем, CNN сообщает детали разговора канцлера Германии Олафа Шольца и Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Лидеры Германии и Франции требовали немедленного прекращения огня в Украине во время трехстороннего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что Шольц и Макрон настаивали на том, чтобы любое решение кризиса должно быть достигнуто путем переговоров между Украиной и РФ.

По итогам разговора лидеры трех стран заявили, что будут поддерживать тесный контакт друг с другом в течение следующих нескольких дней.