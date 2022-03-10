Зеленский провел переговоры с Макроном и Джонсоном
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 марта, провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает Корреспондент.
"Рассказал о новых преступлениях РФ против народа Украины. С Премьер-министром Борисом Джонсоном обсудили дальнейшую поддержку Украины. С президентом Макроном сосредоточились на ходе мирных переговоров. Должны остановить войну", - написал Зеленский в твиттер.
Также президент провел сегодня разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
"Провел переговоры с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Поблагодарил от имени народа Украины за поддержку в противодействии российской агрессии. Сообщил о преступлениях армии РФ в отношении гражданского населения Украины. Должны их остановить. Обсудили вопросы членства в ЕС", - написал Зеленский.
Тем временем, CNN сообщает детали разговора канцлера Германии Олафа Шольца и Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Лидеры Германии и Франции требовали немедленного прекращения огня в Украине во время трехстороннего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Шольц и Макрон настаивали на том, чтобы любое решение кризиса должно быть достигнуто путем переговоров между Украиной и РФ.
По итогам разговора лидеры трех стран заявили, что будут поддерживать тесный контакт друг с другом в течение следующих нескольких дней.